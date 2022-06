Perché Inghilterra-Italia di Nations League si gioca a porte chiuse? Il motivo

SportFair

Continua il programma della Nations League, l’Italia ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Dopo la brutta sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina la squadra ha reagito, contro Germania e Ungheria sono arrivate due buone prestazioni. La squadra di Roberto Mancini guida la classifica del Gruppo 3 con 4 punti, poi l’Ungheria a 3, Germania 2 e Inghilterra 1. E’ quasi tutto pronto per la prossima sfida, gli azzurri contro l’Inghilterra, a distanza di poco meno di un anno del trionfo di Wembley all’Europeo.

La partita Inghilterra-Italia si giocherà a porte chiuse al Molineux Stadium, casa del Wolverhampton. Il motivo? L’Inghilterra deve ancora scontare la sanzione comminata dalla Uefa alla Football Association per gli incidenti avvenuti proprio durante la finale dell’Europeo. Al match potranno assistere solo 3000 spettatori, ragazzi di età inferiore ai 14 anni legati ad alcune iniziative. “È imbarazzante per l’Inghilterra, come Paese, giocare le gare casalinghe a porte chiuse. Chi ha causato gli incidenti lo scorso anno non è un tifoso di calcio”, ha detto il ct inglese Southgate in conferenza stampa.