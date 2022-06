Berrettini-Van De Zandschulp in ritardo: perchè la prima semifinale del torneo del Queen’s non è ancora iniziata

SportFair

Giornata ricca di appuntamenti sportivi: oltre ai motori, con qualifiche di MotoGP e Formula 1 e Gara-1 di GT World Challenge Europe con Valentino Rossi in pista, c’è anche il tennis, con un italiano in campo a caccia del pass per una finale.

Stiamo parlando di Matteo Berrettini, che oggi sfida Van De Zandschulp nella semifinale del torneo ATP del Queen’s di cui è il campione uscente. La partita, che sarebbe dovuta iniziare alle 14.00, è in ritardo a causa della pioggia.

E’ tutto fermo quindi al Queen’s, dove gli spettatori popolano comunque le tribune, muniti di ombrelli, pronti a vivere lo spettacolo della sfida di oggi nonostante le condizioni meteorologiche avverse.