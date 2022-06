Perchè Aleix Espargaro ha sbagliato a Barcellona? Il pilota Aprilia spiega l’errore: “ho visto L1 sulla torre e…”

SportFair

Domenica da dimenticare per Aleix Espargaro a Barcellona. Dopo un weekend impeccabile, durante il quale ha conquistato una splendida pole position, un errore ha rovinato la sua gara. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha fermato la sua gara ad un giro dal termine, pensando che fosse finita.

Espargaro, ha salutato il pubblico, rallentando e perdendo posizioni e solo notando i colleghi che continuavano a guidare a tutta velocità ha capito l’errore e ha proseguito la sua corsa, chiudendo la gara in 5ª posizione, anzichè in seconda.

“Mi dispiace, è l’unica cosa che posso dire. È un errore non ammissibile in questa categoria. È completamente colpa mia. Il mio pit board era troppo vicino alla prima curva e non ho avuto il tempo di guardare i giri che mancavano ed il distacco da Martin. Stavo spingendo al limite e ho guardato solo il gap su Jorge che in quel momento era di 6 decimi. Poi per controllare quanti giri mancassero ho guardato la torre di cronometraggio e ho visto ‘L1’. Poi ho fatto un altro giro e non mi sono ricordato che qui a Barcellona la torre indica l’ultimo giro con ‘L0’ e non con ‘L1’. Subito dopo ho chiuso il gas sul rettilineo. Mi dispiace molto per la mia squadra. Sapevo che non avevo la stessa velocità di Fabio e di non poter vincere, ma se voglio batterlo in campionato non posso fare questi errori. Oggi ho perso nove punti”, sono queste le parole di Espargaro sul suo errore.