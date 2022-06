Simona Quadarella non riesce a trattenere le lacrime dopo i 1500 sl: “un incubo, mi dispiace”

SportFair

Giornata da dimenticare per Simona Quadarella. La nuotatrice romana non è riuscita a stare mai in gara con le migliori per un posto sul podio nella gara dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Una Quadarella irroconoscibile per tutti i fan, per lo staff e anche per se stessa.

Al termine della gara l’azzurra non ha nascosto tutta la sua delusione ed il suo dispiacere, lasciandosi andare anche ad un pianto: “non so cosa è successo, irriconiscibile proprio dall’inizio, non ero io. Un incubo, non lo so. Ieri stavo benissimo, ma anche ieri durante il riscaldamento, mi dispiace, non so cosa sia successo, un’altra volta, come l’anno scorso, l’anno scorso èerò enro entrata male, non lo so, sarà la stagione difficile. Qui non so veramente cosa possa essere successo, mi dispiace, per chi pensava che facessi qualcosa, mi dispiace per mia madre che è venuta a Budapest dopo tante difficoltà, mi dispiace. Le altre sono comunque andate molto forti, è andata così. Ora devo resettare tutto e pensare agli 800 sperando che non accada di nuovo“, ha dichiarato ai microfoni Rai.