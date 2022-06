Perez scatenato dopo la vittoria a Monte-Carlo, Sergio fa chiarezza: “mi scuso, è stata una brutta festa! Io e mia moglie più uniti che mai”

SportFair

Sergio Perez è finito nei guai dopo la vittoria al Gp di Monte-Carlo: il messicano della Red Bull si è lasciato andare a pazzi festeggiamenti e video e foto hanno fatto il giro del web. Il pilota è stato pizzicato in piccanti balli con belle ragazze e poi ancora non troppo lucido dopo una nottata di balli e alcol, mentre faticava a scendere dallo yacht.

Il pilota della Red Bull si è preso la “responsabilità” per le sue azioni, ma ha insistito sul fatto che lui e sua moglie Carola Martinez sono “più uniti che mai”. Perez ha voluto fare chiarezza sui social: “ho visto i video che circolavano su di me e me ne assumo la responsabilità. E’ stata una brutta festa che non ho saputo gestire, è stata proprio una brutta festa. Le persone a me vicine conoscono i miei valori e il tipo di persona che sono. Per chi me lo chiede, siamo più uniti che mai, io e mia moglie“, ha spiegato.

“E per coloro che vogliono solo farci del male, vi auguro il meglio. Grazie a tutti per il vostro amore e mi scuso con tutte le persone che mi amano perché quei video non mi rappresentano affatto. Non parleremo più di questo argomento, che ci fa solo dimenticare il grande momento che stiamo vivendo come una famiglia. Grazie“, ha concluso.