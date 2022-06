Nadal felice ed emozionato: le parole dopo la vittoria al Roland Garros

SportFair

Rafa Nadal ha vinto oggi il suo 14° Roland Garros. Il tennista maiorchino si è confermato leggenda, battendo Ruud in finale, in 3 set, in due ore e 20 minuti. Nonostante i problemi al piede, Rafa Nadal è riuscito a giocare in maniera impeccabile, alzando al cielo il trofeo del torneo che più ama, a 36 anni.

“Casper, è stato un piacere giocare con te la finale al Roland Garros. Mi congratulo con te per una carriera che sta iniziando a vivere. Vi auguro il meglio in futuro, a te e al tuo team“, ha esordito nella cerimonia di premiazione.

“Continuo col mio team, la mia famiglia, tutte le persone che sono lì in piedi. E’ completametne straordinario quello che sta succedend quqest’anno. vi ringrazio ancora una volta, senza di voi non sarebbe stato possibile. Quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato e mi sarei già ritirato da anni senza di voi“, ha continuato Nadal.

“Grazie a tutti voi. Per me è il miglior torneo al mondo, mi fate sentire come se fossi a casa, vi ringrazio tutti quanti. Per me è difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento, è qualcosa che non avrei mai pensato, qui a 36 anni, competitivo ancora una volta. Giocare ancora una volta la finale sul campo più importante della mia carriera. Grazie mille a tutti quanti. Non so cosa accadrà in futuro, continuerò a provarci, grazie a tutti“, ha concluso.