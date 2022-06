Il Draft NBA parla italiano! Paolo Banchero prima chiamata assoluta: tutte le scelte

SportFair

Le previsioni lo davano tra le prime tre scelte e nonostante qualche indiscrezione che lo voleva terza scelta, Paolo Banchero ha fatto impazzire l’Italia intera. La giovane stella del basket, nato a Seattle, ma di origini italiane e promesso all’Italia, è stata la prima scelta assoluta del Draft NBA della notte.

Gli Orlando Magic hanno preferito lui a Jabari Smith, andato a Houston come terza scelta e a Chet Holmgren, alla seconda chiamata, con Oklahoma. Un’emozione unica per Banchero: “è un sogno, l’ho saputo 20 secondi prima della chiamata del commissioner e faccio ancora fatica a capire cosa sta succedendo”.

La giovane promessa dell’NBA non si è voluto paragonare ad Andrea Bargnani, italiano, che nel 2006 fu prima scelta assoluta: “non sarebbe giusto nei suoi confronti dire che è la stessa cosa, perché lui è nato e cresciuto in Italia e io a Seattle. Ma sono orgoglioso delle mie radici italiane e do appuntamento alla Nazionale la prossima estate“.

Il Draft NBA 2022 parla italiano anche grazie alle chiamate di Gabriele Procida, scelto da Detroit con la numero 36 e Matteo Spagnolo, 50ª chiamata, finito a Minnesota. Entrambi giocheranno in Europa, ma si faranno trovare pronti qualora le loro squadre li vorranno con sè.

Tutte le scelte del Draft NBA

1ª – Paolo Banchero – Orlando Magic

2ª – Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder

3ª – Jabari Smith – Houston Rockets

4ª – Keegan Murray – Sacramento Kings

5ª – Jaden Ivey – Detroit Pistons

6ª – Bennedict Mathurin – Indiana Pacers

7ª – Shaedon Sharpe – Portland Trail Blazers

8ª – Dyson Daniels – New Orleans Pelicans

9ª – Jeremy Sochan – San Antonio Spurs

10ª – Johnny Davis – Washington Wizards

11ª – Ousmane Dieng – New York Knicks

12ª – Jalen Williams – Oklahoma City Thunder

13ª – Jalen Duren – Charlotte Hornets

14ª – Ochai Agbaji – Cleveland Cavaliers

15ª – Mark Williams – Charlotte Hornets

16ª – AJ Griffin – Atlanta Hawks

17ª – Tari Eason – Houston Rockets

18ª – Dalen Terry – Chicago Bulls

19ª – Jake LaRavia – Minnesota Timberwolves

20ª – Malaki Branham – San Antonio Spurs

21ª – Christian Braun – Denver Nuggets

22ª – Walker Kessler – Memphis Grizzlies

23ª – David Roddy – Philadelphia Sixers

24ª – MarJon Beauchamp – Milwaukee Bucks

25ª – Blake Wesley – San Antonio Spurs

26ª – Wendell Moore Jr – Dallas Mavericks

27ª – Nikola Jovic – Miami Heat

28ª – Patrick Baldwin Jr – Golden State Warriors

29ª – TyTy Washington – Memphis Grizzlies

30ª – Peyton Watson – Oklahoma City Thunder