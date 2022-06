Anche Paola Ferrari contro Donnarumma: “è recidivo, 4 anni fa mi querelò” | FOTO

SportFair

Il battibecco tra Gigio Donnarumma e la giornalista Tiziana Alla continua a scatenare le reazioni, il portiere della Nazionale italiana non ha gradito le critiche al termine della sconfitta pesante contro la Germania, causata anche da un errore dell’estremo difensore. La giornalista Rai ha ricevuto la solidarietà dei giornalisti, mentre gli utenti social si sono spaccati sul comportamento di Gigio. Il primo a commentare era stato Sandro Piccinini: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”.

Un’altra giornalista, Paola Ferrari, ha deciso di rincarare la dose con un messaggio su Twitter. “Complimenti alla collega di Rai Sport Tiziana Alla, corretta ed esemplare. Ma Donnarumma e’ recidivo. 4 anni fa per un mio post molto critico sulle sue scelte economiche mi querelò. Brava Tiziana”. Il riferimento è al 2017, durante le trattative di rinnovo con il Milan.