SuperGreg è tornato! Impresa strepitosa: Paltrinieri è campione del mondo nei 1500

L’ultima giornata di sfide ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 regala emozioni immense all’Italia. Tre medaglie per gli azzurri nelle prime tre finali di giornata: dopo il bronzo di Ceccon e l’argento di Pilato, è stato Gregorio Paltrinieri a far esplodere la Duna Arena.

L’atleta azzurro ha dettato il ritmo sin dall’inizio nei 1500 sl, portandosi subito in vantaggio e aumentando il gap sui rivali di vasca in vasca. Un riscatto pazzesco dopo la delusione nelle altre distanze: Gregorio Paltrinieri ha polverizzato tutti, chiudendo al primo posto, a distanza di 5 anni dall’ultima volta, proprio a Budapest, la gara dei 1500 stile liberi col tempo di 14.32.80, nuovo record europeo.

Alle spalle di Paltrinieri, Finke, d’argento, e Wellbrock, di bronzo.

“Lo sapevo che potevo fare bene, lo sapevo che potevo vincere due ori in vasca, l’800 èandato così e mi è scocciato così tanto ch eho pensato piuttosto muoio, non c’è altra soluzione di spingere. Abbiamo scherzato sul fatto che fossi stato vincente ed è stato bello.

Sono partito di testa mia, queste sono le gare che mi piace fare, ogni tanto non mi viene, c’è tanta roba sul fuoco, in questi giorni è successo un po’ di tutto, anche il voler di mostrare che io sono sempre qua. C’è gente che mi voleva fare i tamponi perchè pensava che non stessi bene. Ero deluso e arrabbiato con me stesso, ma io ci sono, lo so, non è mai facile arrivare ad una gara importante e fare bene.

Io credo andrebbe bene lo stess, io faccio questo perchè mi piace farlo e mi diverto, poi ci sono i momenti in cui perdi e ti chiedi se stai sbagliando, tutto è fatto per andare forte in acqua, sono contento di averlo dimostrato oggi“, ha dichiarato ai microfoni Rai a fine gara.