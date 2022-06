Il Palermo si gioca la Serie B, Brunori in fuga per il… matrimonio: il tecnico Baldini risponde alle critiche

SportFair

Matteo Brunori è un calciatore del Palermo che si sta mettendo in grande mostra nel campionato di Serie C. E’ altissima l’attesa in vista della finale di ritorno dei playoff, i rosanero dovranno vedersela contro il Padova. La gara di andata si è conclusa sul risultato di 0-1 a favore del Palermo. Brunori è salito alla ribalta anche per un motivo particolare: la fuga per un… matrimonio. Il calciatore si è sposato con Dalila e per rispondere alla promessa ha lasciato Palermo. L’italo-brasiliano ha preso un aereo per raggiungere la provincia di Urbino, il matrimonio si è celebrato al Castello di Naro in provincia di Pesaro.

I suoi compagni sono rimasti a Palermo per preparare la fondamentale partita contro il Padova. Al calciatore di proprietà della Juventus è stata concessa una deroga. La decisione dei rosanero è stata in parte contestata, l’allenatore Baldini ha messo le cose in chiaro. “Il Palermo si è comportato da dilettante? Sì, ma io voglio essere un dilettante, di fronte alla loro maestria. Non puoi rendere una persona triste e frustrata per salvarti la faccia, il risultato non conta. Devi essere felice e sereno per soffrire, giocare e segnare tutti insieme. Queste cose, se non sei sereno e fiducioso, non le puoi fare. Noi abbiamo scelto un’altra strada e siamo orgogliosi di averlo fatto”. Il calciatore è già rientrato a Palermo.