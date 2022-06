Palermo, l’allenatore Baldini scatena le discussioni: “qui se guardi una donna e sei sposato fanno bene a tagliarti i cogl****” | VIDEO

SportFair

Il Palermo continua la festa per la bellissima promozione nel campionato di Serie B, i rosanero sono stati protagonisti di una seconda parte di stagione straordinaria. I meriti principali del salto di categoria sono di Silvio Baldini, un allenatore molto preparato e anche sopra le righe. Il tecnico riesce sempre a scatenare motivi di discussione, in particolar modo le ultime dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato L’Originale” con il presentatore Alessandro Bonan non sono passate inosservate.

Il tutto è partito dalla “mentalità palermitana”: “sono quelle città particolari in cui devi portare rispetto ed essere rispettato, non è una città facile dove puoi venire e comportarti come fossi a Milano”, le parole di Baldini.

“Ti faccio un esempio per renderti l’idea, così riuscite a capire: se vieni qui e sei una persona sposata e ti metti a guardare delle belle donne, non è che ti è vietato, ma non sarai una persona accettata da loro. Nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Se vai a Milano non interessa a nessuno se guardi una donna bella oppure che tu sei sposato o non sposato. Qua è diverso e io in questa cultura mi ci ritrovo, perché da bambino sono cresciuto con i miei nonni, che mi hanno insegnato che la cosa principale è che la famiglia è sacra. Ci sono delle regole, vanno rispettate”.

“Silvio, il terreno è scivoloso, perché la famiglia è sacra, ma se vogliamo guardare una bella donna non credo ci sia niente di male”, risponde Bonan. Baldini però alza i toni: “tu non hai capito, se guardi una bella donna non c’è niente di male, se sei sposato e hai moglie e figli è inutile che vuoi andarti a scopare quella lì, che magari è una ragazzina. Fanno bene a tagliarti i coglioni. Perché la maggior parte delle persone hanno 50-60 anni e vanno con una ragazza di 20 anni”.

Bonan replica: “è inutile che stai a fare la morale agli altri”. “Mica vengo qui a dirti le cazzate, vieni, vieni a vivere qua, poi te ne accorgi”. risponde Baldini. “Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera”, conclude il presentatore di Sky.