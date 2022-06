La MotoGP si sposta ad Assen: gli orari del Gp d’Olanda e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGP non si ferma. Dopo il Gp di Germania, vinto da Fabio Quartararo, in pista nonostante un fastidioso raffreddore che non gli ha consentito di disputare un weekend di gara al 100% della condizione fisica, i piloti della categoria regina si spostano ad Assen, dove domenica si correrà il Gp d’Olanda.

La Ducati andrà a caccia del riscatto con Pecco Bagnaia, caduto anche nella gara di ieri al Sachsenring, dopo esser partito dalla pole position, ma anche su Fabio Quartararo, che potrebbe allungare ancora e lasciare il vuoto dietro di sè.

Il weekend di gara dell’Olanda sarà trasmesso sui canali Sky, mentre qualifiche e gara saranno visibili in chiaro su TV8, ma in differita.

Il programma del Gp d’Olanda

Giovedì 23 giugno

17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 24 giugno

08.25 FP1 MotoE

09.00 FP1 Moto3

09.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

12.35 FP2 MotoE

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

16.50 Qualifiche MotoE

Sabato 25 giugno

09.00 FP3 Moto3

09.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

16.15 Gara-1 MotoE

Domenica 26 giugno

09.00 Warm Up Moto3

09.20 Warm Up Moto2

09.40 Warm Up MotoGP

11. Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP

15.30 Gara-2 MotoE