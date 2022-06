Domenica la F1 corre a Silverstone: gli orari del Gp di Gran Bretagna e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo lo spettacolo regalato dai piloti di MotoGP nel weekend, gli appassionati di motori potranno godere adesso di un nuovo fine settimana di gara, con in scena i campioni della F1. La MotoGP, infatti, complice la cancellazione del Gp di Finlandia, è ufficialmente in vacanza, ma ci penserà la F1 ad intrattenere i fan dei motori.

I piloti si preparano a scendere in pista a Silverstone, dove domenica si disputerà il Gp della Gran Bretagna. Il weekend di gara di casa di Lewis Hamilton, Russell e Norris sarà trasmesso sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda in differita su Tv8 rispettivamente sabato alle 18 e domenica alle 18.00.

Gli orari del Gp di Gran Bretagna

Venerdì 1 luglio

Prove Libere 1: 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: 17:00 – 18:00

Sabato 2 luglio

Prove Libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 3 luglio

Gara: 16:00 – 18:00