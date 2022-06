La MotoGP si sposta al Sachsenring: gli orari del Gp di Germania e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGP tornano in pista per regalare spettacolo puro. Dopo il Gp di Spagna, vinto da Fabio Quartararo in una gara caratterizzata dalla caduta di Nakagami che ha coinvolto Rins e Bagnaia subito dopo il via e dai ‘festeggiamenti’ in anticipo di Aleix Espargaro, i campioni delle due ruote si spostano in Germania.

Domenica si corre al Sachsenring, pista amata da Marc Marquez, che però non ci sarà. Lo spagnolo della Honda ha infatti deciso di fermarsi per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico e recuperare la sua condizione fisica per poter tornare in pista competitivo, questa volta senza alcuna fretta.

Occhi puntati, dunque, in Germania, sul campione del mondo in carica, che cercherà di prendere il volo in classifica, ma anche sui piloti Ducati, a caccia del riscatto e su Aleix Espargaro, che cercherà di essere ancora una volta competitivo e protagonista.

Il weekend di gara del Sachsenring sarà trasmesso sui canali Sky, ma anche in chiaro, e in diretta, su TV8.

Gli orari del weekend di gara del Gp di Germania

Venerdì 17 giugno

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 18 giugno

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

Domenica 19 giugno

9.00 Warm-Up Moto3

9.20 Warm-Up Moto2

9.40 Warm-Up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP