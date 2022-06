La Formula 1 si sposta a Baku: gli orari del Gp di Azerbaijan e dove vederlo in tv

SportFair

Non tutti gli sport vanno in vacanza con l’arrivo dell’estate: durante tutta la stagione calda, infatti, i motori continueranno ad intrattenere tutti gli appassionati durante i weekend. Dopo la gara di ieri in Catalogna della MotoGP, il prossimo weekend sarà il turno della Formula 1.

Verstappen e colleghi tornano in pista dopo il caotico Gp di Monte-Carlo e lo faranno in Azerbaijan. La Ferrari vuole lasciarsi alle spalle quanto accaduto a Monaco e Leclerc ha tanta voglia di riscatto: a Baku non sarà permesso commettere errori.

Il weekend di gara dell’Azerbaijan sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda anche in chiaro su TV8, ma in differita, rispettivamente alle 18.30 e alle 18.00.

Gli orari del Gp dell’Azerbaijan

Venerdì 10 giugno

13.00 FP1

16.00 FP2

Sabato 11 giugno

13.00 FP3

16:00 Qualifiche

Domenica 12 giugno

13.00 Gara