Nicolò Martinenghi nella storia! Primo oro di sempre per l’Italia nella rana ai Mondiali di nuoto

Nicolò Martinenghi apre una nuova giornata di sfide ai Mondiali di nuoto di Budapest in maniera favolosa! Il nuotatore italiano ha disputato oggi la finalissima dei 100 metri rana e conquistando uno storico oro iridato.

E’ la prima volta che un azzurro vince una medaglia d’oro nella rana ai Mondiali: Martinenghi, sempre tra i primi, ha trionfato in rimonta, in 58.26, lasciandosi alle spalle Kamminga e Flink.

“E’ molto strano, sono molto contento da un lato, ma mi aspettavo qualcosina di meglio nel tempo, ma questa era una gara da vincere, è un’emozione allucinante, più di così non potevo aspettarmi. Sapevo che tutti e tre eravamo lì allo stesso livello, oggi la testa ha fatto tanto, più del fisico“, ha dichiarato il neo campione del mondo ai microfoni Rai a fine gara.

“La testa fa tanto, fa tutto, non solo quando la metti in acqua, ma al di fuori, all’esterno, io fortunatamente ho imparato tanto e sono contento di aver messo oggi in pratica tutto quello che ho imparato. Spero di aver dato il via ad una bella sfilza di medaglie“, ha concluso Martinenghi.