Dopo i problemi alla monoposto di Leclerc al Gp d’Azerbaijan, tutti i tifosi Ferrari temevano per il pilota monegasco in vista del Gp del Canada. La ‘minaccia’ di una penalità per una possibile sostituzione del turbo spaventava davvero tutti.

A margine delle Fp1 del Gp del Canada, però, fortunatamente, arrivano notizie positive da Montreal: la Ferrari riutilizza un turbo usato precedentemente, risparmiando quindi la terza unità endotermica ed evitando a Leclerc una penalità.