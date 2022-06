Nelson Piquet nella bufera: frasi razziste contro Hamilton, F1 e Mercedes condannano l’ex pilota

E’ tutto pronto a Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. I campioni delle quattro ruote si sfideranno a casa di Lewis Hamilton, di cui si sta molto parlando nelle ultime ore a causa di un audio inedito finito in rete.

A finire nella bufera è Nelson Piquet, di cui è stato diffuso un audio risalente ad un’intervista dello scorso anno nella quale commentava l’incidente tra Hamilton e Verstappen al primo giro del Gp di Silverstone.

Il suocero dell’olandese (la figlia Kelly è fidanzata col pilota Red Bull) è accusato di razzismo nei confronti di Hamilton per le parole usate nell’audio in questione, risalente a novembre scorso.

“Il n… etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n…tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco“, queste le parole incriminate di Nelson Piquet.

F1 e Mercedes si sono subito schierati dalla parte di Hamilton, mostrandogli tutta la loro solidarietà. “Parole razziste o discriminatorie sono inaccettabili e non devono trovare alcuna giustificazione. Lewis è un incredibile ambasciatore del nostro sport e merita rispetto, i suoi sforzi costanti per aumentare la diversità e l’inclusione sociale sono una lezione per notissimi, una lezione a cui la F1 crede molto“, si legge nella nota della F1.

“Condanniamo con la massima fermezza qualsiasi uso di linguaggio razzista o discriminatorio di qualsiasi tipo. Lewis ha guidato gli sforzi del nostro sport per combattere il razzismo ed è un vero campione della diversità dentro e fuori pista. Insieme, condividiamo una visione per uno sport automobilistico diversificato e inclusivo e questo incidente sottolinea l’importanza fondamentale di continuare a lottare per un futuro migliore“, ha fatto sapere Mercedes.