Nba Finals, Golden State si riscatta: Curry trascina contro Boston, la serie sull’1-1

Golden State non sbaglia e riporta in parità la finale di NBA, successo contro Boston con il risultato di 107-88. Dopo i primi due quarti equilibrati, si è registrato lo scatto di Curry e compagni, il terzo quarto è stato praticamente perfetto e nel finale sono riusciti a conservare il vantaggio. Adesso la sfida si sposterà al TD Garden per gara-3 e gara-4. La svolta della partita si è registrata nel terzo quarto: la squadra di Kerr è riuscita ad accelerare nella fase decisiva del match, trascinata dal solito Curry e da Jordan Poole.

Il +23 a 12 minuti dal termine è sicuramente rassicurante e Golden State mantiene il vantaggio di sicurezza. L’uomo del match è stato Steph Curry con 5/12 da tre, 6/7 ai liberi, 6 rimbalzi e 4 assist. Poole si riscatta e realizza 17 punti e Looney chiude a 12. Tra le fila di Boston si salva Jayson Tatum, autore 28 punti con 8/19 al tiro, 6 rimbalzi e 3 assist. Serata da dimenticare per Al Horford e Marcus Smart, autori di due punti a testa.