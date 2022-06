Al via la Nations League: formula e date. Perché è importante per l’Italia, il calendario

SportFair

La Nations League ha preso il via con la partita Polonia-Galles, la gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol siglati Kaminski e Swiderski. Si tratta di una competizione che è nata nel 2018 con l’obiettivo di eliminare le amichevoli e dare l’opportunità alle Nazionali di vincere un trofeo. Partecipano tutte le nazionali del continente europeo, in totale 55 ma la Russia è stata esclusa a causa della guerra contro l’Ucraina. E’ suddivisa in 4 leghe: le squadre più forti sono in Lega A, le cenerentole sono in Lega D. Sono 16 in Lega A, 16 in Lega B, 16 in Lega C e 7 in Lega D.

Il torneo inizia con una fase a gironi. Al termine delle 6 giornate si determinano le classifiche: le 4 vincitrici dei 4 gironi della Lega, sono le 4 semifinaliste per la vittoria del titolo. Le peggiori della Lega C vanno a fare degli spareggi con le vincenti dei due gironi della Lega D.

Calendario della Nations League 2022-23

Lega A

Gruppo A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

Lega B

Gruppo B1: Ucraina, Scozia, Repubblica d’Irlanda, Armenia

Gruppo B2: Islanda, Russia, Israele, Albania

Gruppo B3: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

Gruppo B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Lega C

Gruppo C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

Gruppo C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro

Gruppo C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan

Gruppo C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Lega D

Gruppo D1: Liechtenstein, Moldavia, Andorra, Lettonia

Gruppo D2: Malta, Estonia, San Marino

Nations league: le date

Giornate 1 e 2: 1–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 9–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio fase finale: da confermare

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024

Perché è importante

C’è in palio un trofeo

C’è un premio in denaro

Riserva dei posti agli eventuali playoff spareggio per accedere agli Europei del 2024

Le 4 squadre che vincono i gironi della Lega A, vengono inserite in un girone con meno squadre nelle prossime qualificazioni agli Europei

Italia, il calendario delle prossime partite

4 giugno: Italia-Germania, ore 20.45;

7 giugno: Italia-Ungheria, ore 20.45;

11 giugno: Inghilterra-Italia, ore 20.45;

14 giugno: Germania-Italia, ore 20.45.

23 settembre: Italia-Inghilterra, ore 20.45;

26 settembre: Ungheria-Italia, ore 20.45.