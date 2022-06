Nations League, Austria-Danimarca in ritardo: cosa ha fatto slittare il fischio d’inizio

SportFair

E’ in corso una nuova giornata di sfide di Nations League, ma non tutte le partite sono iniziate. Austria-Danimarca, infatti, ha registrato un importante ritardo e non è ancora iniziata. Sembra che all’Ernst Happel Stadion di Vienna ci siano problemi con la corrente elettrica.

Un’improvvisa interruzione dell’elettricità, infatti, sta impedendo all’arbitro Collum di far iniziare la partita. Il fischio d’inizio tarda dunque ad arrivare. Gli spettatori hanno cercato di illuminuare lo stadio con i loro telefoni, ma, ovviamente, non è sufficiente per poter giocare la partita.