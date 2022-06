Napoli, Osimhen verso l’Arsenal per 100 milioni di euro: già individuato il sostituto, chi è Armando Broja

SportFair

Il Napoli ha chiuso la stagione con il terzo posto nel campionato di Serie A, la stagione degli azzurri può essere considerata positiva nonostante la delusione dei tifosi. Luciano Spalletti si è confermato un ottimo allenatore ed è in grado di portare il club ad altissimi livelli. Il nuovo progetto è appena iniziato e già dalla prossima stagione potrebbero arrivare nuove soddisfazioni. Sono in arrivo, infatti, importanti novità dal punto di vista dell’organico. La squadra potrebbe perdere calciatori di un certo spessore, ma gli uomini mercato del Napoli si sono dimostrati in grado di individuare sostituti all’altezza. Le posizioni più calde sono quelle di Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen. In particolar modo l’attaccante potrebbe lasciare l’Italia: è arrivata un’offerta importantissima dell’Arsenal di circa 75 milioni di euro, la richiesta è di 100 milioni e un rilancio dei Gunners rischia di diventare decisivo. Il Napoli avrebbe già individuato il sostituto: Armando Broja.

Chi è Armando Broja

Armando Broja è un calciatore albanese, attaccante del Chelsea e nel giro della Nazionale albanese. E’ nato in Inghilterra da genitori albanesi. E’ un centravanti di movimento, per caratteristiche molto simile a Osimhen. E’ alto e dotato di una buona forza fisica, ma è anche veloce ed in grado di scattare sul filo del fuorigioco. E’ bravo a far salire la squadra, negli inserimenti e nell’attaccare la profondità. E’ cresciuto nelle giovanili del Chelsea, poi l’esordio in prima squadra ma ha giocato pochissimo. E’ passato in prestito al Vitesse, in Olanda ha giocato una stagione da protagonista e si è confermato anche un buon realizzatore. Passa in prestito al Southampton ed è riuscito a confermarsi. E’ tornato al Chelsea, ma è destinato a cambiare ancora maglia, questa volta a titolo definitivo. Il Napoli è pronto ad investire una parte della cifra incassata dall’Arsenal per mettere la mani sul calciatore del Chelsea. E’ un classe 2001, già forte ma con margini di miglioramento evidenti.