Dramma Zverev, bruttissimo infortunio nel secondo set: il tedesco esce in carrozzina e Nadal in finale | VIDEO

La prima semifinale del Roland Garros è finita in netto anticipo, sono scesi in campo Nadal e Zverev. La gara è iniziata con grande equilibrio, lo spagnolo è stato protagonista di giocate veramente incredibili in avvio di gara, il set è stato a favore del numero 5 Atp con un bellissimo 10-8 al tie-break. Nel secondo set ancora grande spettacolo, si registrano addirittura otto break e si va sul 6-6.

Proprio nel finale si è registrato un gravissimo infortunio per Zverev. Il tedesco ha tentato un recupero miracoloso ma è crollato a terra. Il tennista ha riportato una distorsione ed è stato portato via dal campo in carrozzina. Il tedesco è tornato in campo e si è ritirato, Nadal in finale.