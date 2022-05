Djokovic, non c’è Nada(l) da fare: lo spagnolo è quasi perfetto e conquista la semifinale del Roland Garros

SportFair

Grandissimo spettacolo al Roland Garros, Djokovic e Nadal hanno regalato emozioni in una finale anticipata. I tennisti più forti in circolazione si sono affrontati nel quarto di finale, la gara è stata nel complesso equilibrata e ha visto il successo dello spagnolo. Nadal è tornato su altissimi livelli dal punto di vista fisico, Djokovic non è ancora al massimo della condizione e ha pagato qualche errore di troppo.

Il primo set è a favore di Nadal, il numero 5 Atp piazza due break e chiude nettamente 2-6. Nel secondo set si registra la reazione di Djokovic, il serbo gioca con cattiveria e rientra in partita con un 6-4. Nel terzo set è ancora lo spagnolo a mettersi in mostra, un altro 2-6 senza grossi problemi. Il quarto set è quello più spettacolare, al tie-break Nadal è praticamente perfetto e vince 4-7. In semifinale dovrà vedersela contro Zverev.