Nadal immensamente immenso! Il 14° Roland Garros è realtà: Ruud ko in 3 set

E pensare che ha dichiarato che avrebbe preferito un piede nuovo alla vittoria del Roland Garros. Rafa Nadal, nonostante un piede malconcio, che gli ha creato parecchi problemi, ha vinto l’edizione 2022 del Roland Garros.

Dopo aver eliminato Novak Djokovic, numero 1 al mondo e con zero acciacchi, ai quarti di finale, Nadal, che in semifinale ha giocato poco a causa del ritiro forzato, per infortunio, di Zverev, ha battuto oggi in finale Ruud.

Al maiorchino sono bastati 3 set per avere la meglio sul 23enne norvegese: il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-3, 6-0 in due ore e 20 minuti di gioco.

Per Nadal si tratta del 14° Roland Garros, il 22° Slam: un traguardo spettacolare per il maiorchino, che, secondo alcuni rumors, potrebbe addirittura annunciare il ritiro in una conferenza stampa speciale.

Nei giorni scorsi, aveva affermato che quello appena terminato, potrebbe essere il suo ultimo Roland Garros per ia dei problemi al piede: “se non trovo una soluzione sarà l’ultimo”. E non poteva che finire così, nel migliore dei modi, con una strepitosa vittoria!