Nadal si ritira? Il responsabile della comunicazione allo scoperto sulla conferenza stampa

Cresce l’attesa in vista della finale del Roland Garros, in campo Nadal contro Ruud: lo spagnolo è nettamente favorito, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Continuano a circolare voci su una conferenza stampa aggiuntiva richiesta da Nadal, secondo le voci provenienti dalla Francia potrebbe annunciare l’addio al tennis. La causa sarebbe la sua condizione fisica, messa a dura prova dagli ultimi infortuni.

La notizia è stata smentita da chi cura la comunicazione del maiorchino, ovvero Benito Barbadillo. “Onestamente non lo so come è nata questa cosa. Sicuramente non nasce dallo staff di Nadal. Rafa sta pensando alla sua finale, e segue il nomale protocollo di routine. Mi state dicendo che Roger è a Parigi, lo dite voi a me. Rafa lo avrebbe invitato? Ma siamo seri, su… probabilmente se Roger è qui è per invito di Rolex, uno dei suoi sponsor. Nadal gioca la finale, con conferenza stampa normale dopo la partita. Se vince, domani ci sarà la giornata mediatica a disposizione come sempre. Se perde, si torna a casa”.