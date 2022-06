Nadal si gode il momento al Roland Garros: “infortunio? Dopo il torneo capirete tutto, ma se non trovo una soluzione…”

SportFair

Una sfida appassionante, quella di ieri sera tra Djokovic e Nadal, che ha decretato uno dei semifinalisti del Roland Garros 2022. Alla fine, a spuntarla, è stato il tennista maiorchino, che ha avuto la meglio sul numero 1 al mondo, battendolo in quattro set.

“E’ sempre bello giocare contro Novak. Sono molto contento di questa partita contro uno dei migliori giocatori della storia. Se guardiamo alle quattro ore di gara, in più momenti sono stato più dominante di lui. Ho perso il secondo set ed è per questo che la partita è stata estremamente complicata”, ha affermato il maiorchino prima di rilasciare qualche commento sul suo infortunio.

“Ne parleremo dopo il torneo e capirete tutto. Lasceremo tutto qui e non so cosa può succedere dopo. Vedremo come va. Ora non è il momento di dare spiegazioni, quando il torneo sarà finito lo dirò. Dobbiamo goderci una vittoria importante, e concentrarci su ciò che resta, perché adesso abbiamo una partita molto difficile contro un grande giocatore (Zverev).“, ha aggiunto ancora Nadal.

“Sono consapevole del problema al piede, non so cosa accadrà dopo. Se non troviamo una soluzione diventerà tutto più difficile per me, sono molto trasparente su questo. mi sto godendo ogni giorno, senza pensare troppo a cosa succederà in futuro. per ora non abbiamo trovato una soluzione, quindi solo la chance di giocare un’altra semifinale qui mi dà un sacco di energia“, ha concluso il maiorchino.