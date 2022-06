L’arrivo del primo figlio e l’ok per Wimbledon, giornata di annunci per Nadal: “diventerò padre e a Londra ci sarò”

Rafa Nadal ha confermato oggi le voci sulla gravidanza della moglie Maria Francisca Perellò: il tennista maiorchino diventerà presto papà. Un anno indimenticabile per Nadal, vincitore dei primi due Slam della stagione nonostante i problemi fisici.

Non solo questioni private: in una conferenza stampa tenutasi oggi, Nadal ha anche annunciato che sarà in campo a Wimbledon, tornando così in campo nello Slam britannico dopo 3 anni. “Il mio piano è andare a Londra, allenarmi e valutare tutte le opzioni perché per ora l’evoluzione del problema al piede è soddisfacente. Sono entusiasta di giocare dopo un’assenza di tre anni“, ha dichiarato.

“Diventerò padre. Non so come cambierà la mia vita. Non credo significherà un cambiamento nella mia vita professionale”, ha concluso.