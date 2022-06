Musetti subito ko al Queen’s: sconfitta per ritiro contro Bublik, l’italiano paga un infortunio

SportFair

E’ già finito il torneo di Lorenzo Musetti al Queen’s. Il tennista italiano è sceso in campo nel primo turno contro Alexander Bublik ma è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico. La partita è stata subito in salita per il tennista italiano che ha perso il primo set con il punteggio di 3-6. L’italiano ha perso un break sul risultato di 0-1, poi non è stato capace di reagire anche a causa delle difficoltà fisiche.

Il secondo set è durato appena 6 minuti, Musetti ha chiamato l’intervento dei sanitari. L’italiano è caduto dal lato del rovescio durante uno spostamento per un recupero sul diagonale di Bublik. Il dolore è fortissimo e Musetti è costretto al ritiro. Aleksandr Bublik avanza al secondo turno dopo appena 35 minuti di gioco.