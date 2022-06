Musetti-Basilashvili interrotta: il tennista italiano in difficoltà

SportFair

E’ in corso il torneo di tennis a Stoccarda. Nei sedicesimi di finale in campo Lorenzo Musetti contro Nikoloz Basilashvili. L’inizio di partita del tennista italiano è stato molto difficile, nel complesso ha commesso qualche errore di troppo e non è riuscito a cambiare ritmo. Meglio il georgiano che, alla vigilia, partiva leggermente favorito per la vittoria. Il primo set è a favore di Basilashvili che chiude sul 5-7, in particolar modo è stato decisivo il break in occasione del 5-6.

Nel secondo set il vantaggio del georgiano è ancora più netto. Musetti non riesce a reagire e sembra naufragare verso la sconfitta. Sul risultato di 2-4 e 0-30 la partita è stata interrotta per pioggia. L’italiano dovrà rientrare in campo con maggiore cattiveria per tornare in partita.

Ultim’ora –> La partita è stata posticipata a domani mattina, mercoledì 8 giugno.