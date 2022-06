Andy Murray non si ferma più a Stoccarda: supera Kyrgios e raggiunge Berrettini in finale

SportFair

Andy Murray vola in finale del torneo di tennis a Stoccarda e, nell’ultimo atto, dovrà vedersela contro l’italiano Matteo Berrettini. Il britannico è sempre più una sorpresa, anche in semifinale ha ribaltato il pronostico contro Nick Kyrgios. Il talento di Murray è enorme, al torneo in Germania si è presentato anche in buona condizione fisica. Il numero 68 Atp ha chiuso in due set in un’ora e 33 minuti.

Il primo set tra Murray e Kyrgios è molto equilibrato, non si registrano break e si decide tutto al tie-break, vince il britannico. L’australiano esce dalla partita, Murray gioca un ottimo tennis e domina il secondo set con il risultato di 6-2. Domenica la finale, Murray-Berrettini promette grande spettacolo.