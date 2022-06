Muguruza ad un passo dal crollo emotivo a Wimbledon! Sei mesi da dimenticare e la promessa ai fan

SportFair

Garbine Muguruza sta affrontando un momento davvero complicato. La tennista spagnola non riesce ad ottenere i risultati sperati e la sconfitta di ieri è l’ennesima delusione di una prima metà di stagione davvero amara.

La vincitrice di Wimbledon 2017 è stata eliminata all’esordio dalla belga Minnen: un ko davvero pesante, col punteggio di 6-4, 6-0, che ha fatto crollare Muguruza. La spagnola è stata immortalata, infatti, in un momento difficile: quasi in lacrime, Garbine ha controllato la respirazione per non iperventilare.

Come ha fatto agli Australian Open e al Roland Garros, Muguruza ha detto addio al primo turno a Wimbledon. Il belga Greet Minnen, attuale WTA 88, ha travolto lo spagnolo in due set (6-4 e 6-0). Muguruza era a malapena 18 minuti in campo dopo la ripresa della sua partita.

“Sì, vedo la luce in fondo al tunnel. Ci sono sempre stati momenti belli, momenti brutti. Finire bene un anno non ti garantisce di iniziare bene il prossimo. Penso che la migliore Muguruza tornerà, perché io Non sono così lontana. Sto facendo il lavoro giusto. Voglio continuare a lavorare e sono sicuro che finirò per ribaltare la situazione“, ha concluso Muguruza.

“Questi ultimi sei mesi sono stati molto duri. Affrontando perdite, frustrazione e pressione. Mi scuso con i fan e spero che i prossimi sei mesi del 2022 possano essere migliori e possa almeno ritrovare le buone sensazioni“, ha scritto poi sui social.