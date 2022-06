Tragedia al Mugello, morto motociclista di 36 anni: scontro terribile con un altro pilota

SportFair

Una tragedia si è verificato al Mugello: un grave incidente ha coinvolto verso le 11 due piloti all’Autodromo Internazionale del Mugello all’uscita della Bucine, l’episodio si è verificato durante le prove libere in preparazione della Coppa Italia prevista per il fine settimana. Secondo la ricostruzione uno dei due ha rallentato per rientrare ai box ed è stato colpito dall’altro pilota che imboccava il rettilineo del traguardo.

L’intervento del personale medico è stato immediato, il pilota più grave è stato trasportato in eliambulanza presso il Policlinico di Careggi. Il 36enne Davide Longhi, commerciante di Romano di Lombardia (Bergamo) è deceduto attorno alle 15, quattro ore dopo l’incidente. Proseguono le terapie per il secondo pilota coinvolto, un 39enne della provincia di Varese.