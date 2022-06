MotoGP, la griglia di partenza del gran premio ad Assen: duello Bagnaia-Quartararo

SportFair

E’ di Bagnaia la pole position del gran premio d’Olanda di MotoGP, l’attesa è altissima per il nuovo appuntamento ad Assen. Fabio Quartararo guida la classifica del campionato e nelle ultime gare ha aumentato il vantaggio. Il francese ha approfittato degli errori dei rivali al titolo, soprattutto Aleix Espargaro e Bagnaia. Il campionato è ancora lungo e non sono da escludere colpi di scena. In particolar modo l’italiano della Ducati è molto competitivo e partirà in pole position nel gran premio d’Olanda. Alle sue spalle Quartararo. Terzo tempo per Martin, quarto un ottimo Bezzecchi. Undicesimo Vinales.

MotoGP, la griglia di partenza al GP d’Olanda

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3.Martin

2ª fila: 4. Bezzecchi., 5. A.Espargaro, 6. Miller

3ª fila: 7. Zarco, 8. Oliveira, 9. Rins

4ª fila: 10. Binder, 11. Vinales, 12. Nakagami