MotoGP, la classifica piloti dopo il gran premio di Germania: Quartararo sempre più leader

SportFair

Il gran premio di MotoGP in Germania si è concluso con il successo di Fabio Quartararo, il francese è sempre più il favorito per la vittoria finale del campionato. L’ultimo gran premio non è stato mai in discussione, gli avversari non sono stati all’altezza. In particolar modo Aleix Espargaro ha chiuso con un deludente quarto posto, mentre Bagnaia è caduto ancora, solo decimo Bastianini. E’ molto preoccupante la situazione della Ducati di Bagnaia, la moto è competitiva ma continuano a verificarsi errori pesantissimi che hanno già condizionato la corsa al titolo. Quartararo, dopo il gran premio i Germania, ha allungato ancora ed è sempre più leader del Mondiale.

MotoGP, la classifica piloti dopo il GP di Germania

1- Quartararo 172

2- Espargaro A. 138

3- Zarco 111

4- Bastianini 100

5- Binder B. 82

6- Bagnaia 81

7- Miller 81

8- Rins 69

9- Mir 69

10- Oliveira 64

11- Marquez M. 60