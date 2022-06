MotoGP, come cambia la classifica piloti dopo il GP di Catalunya: Quartararo scappa

SportFair

Una giornata da ricordare per Fabio Quartararo: il pilota francese ha dominato il GP di Catalunya di MotoGP ed è sempre più il candidato numero uno alla vittoria del Mondiale. Il pilota della Yamaha è molto concreto, in più è stato favorito dai regali degli avversari: Bagnaia è stato coinvolto in un incidente causato da Nakagami, poi la caduta di Bastianini. Nel finale di gara si è registrata la follia di Aleix Espargaro. Lo spagnolo, secondo, esulta con un giro di anticipo e da secondo si ritrova in quinta posizione. L’errore rischia di condizionare la corsa al titolo, Quartararo è sempre più leader del Mondiale.

MotoGP, come cambia la classifica piloti

1- Quartararo 147

2- Aleix Espargaro 125

3- Bastianini 94

4- Zarco 91

5- Bagnaia 81

6- Brad Binder 73

7- Rins 69

8- Mir 69

9- Miller 65

10- Marc Marquez 60

11- Oliveira 57

12- Martin 51

13- Vinales 46

14- Marini 41

15- Pol Espargaro 40

16- Nakagami 38

17- Bezzecchi 30

18- Alex Marquez 26

19- Morbidelli 22

20- Darryn Binder 10

21- Di Giannantonio 8

22- Dovizioso 8

23- Gardner 8

24- Fernandez 1