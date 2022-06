MotoGP Catalunya, mette la Quarta…raro e scappa! Disastro Italia: Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini out

SportFair

E’ stata una gara disastrosa per i colori italiani, il GP di Catalunya rischia di condizionare la corsa al titolo. In particolar modo Pecco Bagnaia è stato molto sfortunato, il ducatista è stato travolto in avvio di gara di Nakagami, nello stesso incidente è stato coinvolto anche Rins. Cadute pesantissime anche di Bezzecchi e Bastianini. Vittoria in solitaria per Quartararo, il francese è sempre più il candidato principale alla vittoria del Mondiale.

In avvio Espargaro prova a mantenere la prima posizione, poi è bagarre. Nakagami sbaglia e travolge prima Rins e poi Bagnaia: la gara dei tre piloti è già finita. Quartararo ne approfitta e prende il largo, il francese scappa già nei primi giri. Il disastro italiano si conclude con le cadute di Bezzecchi ma soprattutto Bastianini. In seconda posizione si conferma Jorge Martin, terzo Aleix Espargaro, poi Zarco. Quartararo controlla e vince con ampio margine e merito. Nel finale giallo Espargaro che si ferma: festeggia con un giro di anticipo e perde posizioni. Secondo Jorge Martin, poi Zarco e Mir. Il primo italianio, Luca Marini, chiude sesto.