MotoGP Catalunya, che disastro! Bagnaia travolto in partenza, cadute di Bezzecchi e Bastianini | VIDEO

Grandissima sfortuna per Pecco Bagnaia al GP di Catalunya, la gara del ducatista è finita in avvio. La partenza ha regalato subito colpi scena, sono in palio punti importantissimi per la classifica generale. Bagnaia era reduce dalla vittoria in Italia, la caduta rischia di risultare pesantissima per la corsa al titolo.

Espargaro riesce a mantenere la prima posizione dopo la pole position, poi è bagarre. Nakagami scivola e prende in pieno Rins, il giapponese travolge anche lo sfortunato Bagnaia e la gara dell’italiano è già finita. Quartararo si porta in prima posizione, l’occasione per il francese è veramente ghiotta. Poi le cadute anche di Bezzecchi e Bastianini.