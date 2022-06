Perchè Quartararo ha rinnovato con Yamaha: i motivi che hanno spinto il francese a firmare

SportFair

Oggi, alla vigilia del Gp di Catalunya, la Yamaha ha annunciato il rinnovo di Fabio Quartararo. Nonostante le tante ‘minacce’ il pilota francese, campione del mondo in carica, ha deciso di restare nel team di Iwata.

“Non è stata una decisione semplice. Ci è voluto un po’ di tempo per valutare tutto il progetto e alla fine Yamaha si è impegnata molto, ha portato tante nuove persone all’interno della squadra e sa dove migliorare. Gli ultimi due o tre anni sono passati da un’area all’altra, ma ora sanno che è la potenza l’aspetto su cui migliorare. Sono estremamente felice perché hanno davvero capito e stanno facendo del loro meglio per capire quello che ci manca, io credo in questo progetto, e tutto questo mi ha portato a prendere la decisione di restare due settimane fa”, ha dichiarato in conferenza stampa il pilota francese.

“Sostanzialmente, il mio primo obiettivo è avere la miglior moto e mi hanno convinto perché hanno introdotto nuove persone nel team che stanno lavorando estremamente sodo dove è necessario migliorare. In passato lavoravano su alcune aree, ma non accettavano che la moto fosse più lenta rispetto alle altre, ma ora ci stanno lavorando. I nuovi arrivi sono già persone Yamaha, e ovviamente sono dell’area motore, perché sappiamo che mi sento molto bene in moto e non ho nulla da dire di questo. Tutti i piloti in moto vogliono più aderenza e velocità, ma devo essere realista e la cosa che ci manca rispetto agli altri è la velocità. Il fatto che arriveranno tanti ingegneri nuovi a lavorare sul motore mi ha convinto a restare in Yamaha”, ha aggiunto Quartararo.

“Io non ho parlato solo con Yamaha, mi sono preso tutto questo tempo perché a un certo punto la mia testa pendeva più da un’altra parte. Poi la settimana dopo voleva andare da un’altra parte, ed è stato un po’ difficile. Ovviamente mi ha convinto a restare l’arrivo di questi nuovi ingegneri che lavoreranno sul motore, ma anche il fatto che sto ottenendo buoni risultati nonostante non possa fare di più per via delle mancanze del motore. Mi sento bene in moto, per questo ho deciso di continuare con Yamaha”, ha concluso.