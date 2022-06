Momenti di paura ai Mondiali di Budapest: arbitro trasportato in barella tra le lacrime durante una partita di pallanuoto | VIDEO

SportFair

Ai Mondiali di nuoto di Budapest non mancano i colpi di scena. Dopo il grosso spavento per lo svenimento in acqua, a fine esercizio, di Anita Alvarez, salvata dalla sua allenatrice, durante una sfida di pallanuoto femminile è accaduto un altro imprevisto pauroso.

Durante la sfida tra Spagna e Kazakistan, uno degli arbitri è finito a terra, dove è rimasto immobile fino a che gli spagnoli non si sono accorti dell’accaduto. “L’arbitro è caduto”, ha affermato il tecnico spagnolo Miki Oca, che gli si è immediatamente avvicinato. Un problema alla caviglia ha fatto finire Harvey Hinds a terra.

L’incontro è stato interrotto per circa cinque minuti: l’arbitro è stato soccorso e a causa dell’impossibilità a muovere la caviglia è stato trasportato via in barella, tra le lacrime, tra gli applausi di tutti gli spettatori presenti.

Quando è stato messo in barella, i tifosi che stavano aspettando la fine della partita nella piscina Alfred Hajos sull’Isla Margarita gli hanno regalato una standing ovation. La partita si è conclusa con l’arbitrato dell’arbitro canadese Helene Painchaud. La riunione è stata risolta e non vi sono state eccessive colpe da segnalare. Poi, mezz’ora dopo, un’ambulanza lo ha portato in ospedale con un grave infortunio a una caviglia.