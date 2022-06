Miles Bridges posta la foto di una bevanda e scatena il caos: “è Lean e fuma uno spinello”, il giocatore degli Charlotte Hornets nega tutto | FOTO

SportFair

Miles Emmanuel Bridges è un giocatore di basket statunitense che gioca in NBA con la maglia degli Charlotte Hornets. Indossa la stessa casacca ormai dal 2018 e si è dimostrato un giocatore affidabile. Fuori dal campo continua, invece, a far discutere. Lo statunitense potrebbe ricevere una chiamata dal commissario NBA ed il rischio concreto è quello di ricevere una squalifica.

Il motivo? Lunedì sera Miles Bridges ha pubblicato una foto su Instagram mentre beveva una bevanda viola, secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi di ‘Lean’, una bevanda carica di droga che consiste in un mix di codeina, prometazina e Sprite. L’ingrediente più comunemente usato è lo sciroppo per la tosse. La notizia è stata riportata dai maggiori giornali americani. Il giocatore ha subito negato: “è una limonata rosa”, ha scritto sempre su Twitter. Ad attirare l’attenzione degli utenti è stato anche un altro particolare: nella mano destra Bridges sembra tenere anche uno spinello.

L’NBA non conduce più test antidroga per la marijuana, ma la codeina è tra le sostanze proibite. Il giocatore rischia grosso e potrebbe dover affrontare un divieto di 2 anni per il suo utilizzo.