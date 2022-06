Mercedes vuole ridurre i team clienti: la mossa di Toto Wolff spaventa McLaren, Williams e Aston Martin

SportFair

La Formula 1 si prepara a tornare in pista per il gran premio dell’Azerbaijan, la Ferrari sarà chiamata a riscattare le ultime gare. Nel frattempo arriva una notizia che potrebbe portare conseguenze in vista del futuro. Il budget cap rischia di portare effetti indesiderati, i team principal sono in contatto per estendere il limite del tetto di spesa annuo, i grandi costruttori sono concordi nell’aumento dei fondi mentre i piccoli si oppongono. Toto Wolff ha confessato la possibilità di tagliare almeno una delle tre forniture clienti del motore Mercedes ai team clienti. Una tra McLaren, Williams e Aston Martin potrebbe essere costretta a cercare un nuovo partner tecnico.

“Sfortunatamente, il business di fornire i motori ad altri team non è più coinvolgente e interessante come una volta, perché la Fia ha imposto un prezzo limite per proteggere le piccole scuderie”, ha confermato Wolff. “Piuttosto che avere sei auto clienti, in futuro preferirei che ci potessimo spingere oltre nello sviluppo, assemblando al contempo due power unit in meno. Tagliare un cliente significa produrre anche molti meno ricambi e, in un mondo ideale, sarebbe perfetto avere soltanto due team da fornire, alleggerendo un po’ il carico”. La decisione è arrivata anche in relazione al calo di prestazione della Mercedes nella stagione in corso.