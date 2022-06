Nessuna medaglia per l’Italia oggi ai Mondiali di nuoto: il medagliere aggiornato

SportFair

E’ andata in scena oggi un’altra giornata di sfide alla Duna Arena, dove sono in corso i Mondiali di nuoto di Budapest. L’Italia non ha portato a casa nessuna nuova medaglia oggi e, dunque, resta ferma a 4 ori, un argento e 3 bronzi, per un totale di 8 medaglie.

Questi risultati consentono agli azzurri di essere in terza posizione nel medagliere, alle spalle di USA e Australia.

Il medagliere dei Mondiali di nuoto 2022 agggiornato

1 USA 14 ori, 6 argenti, 12 bronzi – 32 medaglie

2 Australia 4 ori, 7 argenti, 1 bronzo – 12 medaglie

3 Italia 4 ori, 1 argento, 3 bronzi – 8 medaglie

4 Cina 4 ori, 0 argenti, 4 bronzi – 8 medaglie

5 Giappone 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi – 8 medaglie

6 Canada 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi – 7 medaglie

7 Francia 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo – 6 medaglie

8 Romania 2 ori, 0 argenti, 0 bronzi – 2 medaglie

9 Ucraina 1 oro, 4 argenti, 1 bronzo – 6 medaglie

10 Ungheria 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi – 1 medaglia