Martinenghi a tre centesimi dall’oro nei 50 rana: l’azzurro conquista l’argento, solo settimo Razzetti nei 200 farfalla

Le ultime gare di nuoto della giornata di oggi sono state dai due volti per i colori italiani. Continua lo spettacolo del Mondiale di Budapest e l’Italia continua a togliersi soddisfazioni, non è riuscito nell’impresa Alberto Razzetti. Prova spaventosa di Kristof Milak nei 200 farfalla: l’ungherese ha realizzato un tempo stratosferico che vale il record del mondo. Argento per il francese Leon Marchard in 1:53.37 e bronzo al giapponese Tomoru Honda in 1:53.61. Poi lo svizzero Noe Ponti, quarto con 1:54.29, e lo statunitense Luca Orlando, quinto in 1:54.92. Sesto Tamas Kenderesi in 1:55.20. L’italiano Razzetti non è andato oltre il settimo posto in 1:55.52 e lontano dalle medaglie.

Un’altra medaglia conquistata dall’Italia, si tratta dell’argento. Solo tre centesimi sono costati a Nicolò Martinenghi l’oro nei 50 rana. L’azzurro è stato costretto ad inseguire l’americano Nic Fink, capace di scappare grazie ad una buona partenza, 26.45 il tempo finale. Secondo Martinenghi con 26.48, terzo l’altro americano Michael Andrew (26.72).