Marcelo, l’ultima conferenza con il Real Madrid è da brividi: il brasiliano in lacrime | VIDEO

Marcelo è riuscito a scrivere la storia del Real Madrid, è stato uno dei calciatori più importanti dei Blancos e uno degli esterni più forti al mondo. Dopo 16 anni e 25 titoli il brasiliano lascia il Real, è stata una storia d’amore bellissima. “È stata un’avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui da giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli nella storia della migliore squadra del mondo”, ha detto il brasiliano in compagnia del presidente Florentino Perez. “Dico grazie ai compagni, agli allenatori e alle persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Un grazie speciale va a Raul, che mi ha aiutato tanto, è stato il mio esempio. Vado via di qui a testa alta. Non è un addio”.

“Voglio ringraziare il Real per tutto questo. Mi sono svegliato tutti i giorni della mia vita con la gioia di essere nel miglior club del mondo. I miei figli hanno visto che ho giocato nel miglior club del mondo”. Il presidente Perez lo saluta con una frase che non ha bisogno di commenti: “è un calciatore irripetibile”. Il futuro di Marcelo è ancora tutto da decidere, sono in corso trattative con club della Turchia ma non è da escludere un colpo di scena. Il brasiliano è ancora competitivo per giocare in campionati di alto livello.