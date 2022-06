Mané come Maradona, la stella del Liverpool torna a giocare nel fango del suo villaggio d’origine: “dove tutto è iniziato” | VIDEO

SportFair

Sadio Mané si è confermato uno degli attaccanti più forti in circolazione. L’ultima stagione è stata quella della definitiva consacrazione, gioca con il Liverpool ed è stato uno degli uomini più importanti. In Premier League ha chiuso al secondo posto alle spalle del Manchester City al termine di un duello bellissimo per il titolo, in Champions League ha raggiunto la finale contro il Real Madrid ma la più grande soddisfazione è arrivata con la vittoria della Coppa d’Africa. Il suo futuro è ancora tutto da decidere, è in corso una trattativa avanzata per il passaggio al Bayern Monaco.

L’attaccante continua a confermarsi di grande umanità, in particolar modo l’ultimo gesto non è passato di certo inosservato. E’ stato proprio il calciatore a documentare l’episodio sul profilo Instagram. Mane ha fatto ritorno nel suo villaggio, Bamball in Senegal. Il calciatore ha regalato una grande emozione al suo popolo: è sceso in campo per una partitella con alcuni connazionali del posto in un campo di terra e con una tribuna improvvisata. In più le condizioni meteo hanno condizionato l’agilità del campo, ricoperto di fango.

“Sono tornato sul campo di Bambaly, dove tutto è iniziato”, ha scritto su Instagram. In campo anche vecchie glorie del calcio locale come El-Hadj Diouf, Papiss Cissé e Mbaye Diagne. L’episodio ricorda molto quello di Maradona, in campo per una partita di beneficenza nel fangoso stadio di Acerra.