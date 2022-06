Zaccagni e Lazzari lasciano il ritiro della Nazionale, Mancini: “sono sorpreso”. Poi nuove indicazioni sul ripescaggio

SportFair

Le voci su Roberto Mancini hanno fatto rumore. Secondo le ultime indiscrezioni l’allenatore si sarebbe pentito di essere rimasto alla guida della Nazionale e starebbe valutando una proposta del Psg. Al momento sono solo indiscrezioni e la situazione sarà sicuramente più chiara al termine delle prossime quattro partite della Nations League. Il Ct Mancini ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ e gli argomenti più importanti riguardano i casi Zaccagni e Lazzari, più la questione del ripescaggio al Mondiale in Qatar.

Lazzari e Zaccagni hanno lasciato il ritiro della Nazionale: “sono stati una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa”.

Il Ct continua a sperare nel ripescaggio al Mondiale in Qatar: “ci andremmo come miglior squadra del ranking non qualificata e campione d’Europa. Non dico che meritiamo di andarci, ho risposto solo a una domanda. Noi non abbiamo mosso alcun passo”.