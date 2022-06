Paura in campo per Salvatore Caruso: attacco di panico al Challenger di Montechiarugolo, si accascia a terra

SportFair

Ad inizio anno è finito sotto i riflettori perchè prese il posto di Novak Djokovic, espulso dall’Australia, al primo Slam della stagione 2022 di tennis, adesso, Salvatore Caruso torna a far parlare di sè, ma per un episodio che ha fatto allarmare tutti i tifosi e appassionati.

Il tennista italiano si trovava in campo per una partita del Challenger di Montechiarugolo, in provincia di Parma, quando ha accusato un malore. Caruso stava sfidando Giannessi quando si è improvvisamente accasciato a terra. Il match è stato immediatamente interrotto e Caruso ha ricevuto i primi soccorsi.

Il siciliano si è poi alzato e ha lasciato il campo autonomamente: secondo le prime indiscrezioni sembra che abbia avuto un attacco di panico. Un episodio sempre più frequente nel mondo dello sport in generale e del tennis. Solo qualche settimana fa anche Simona Halep ha accusato un attacco di panico in campo e ne ha poi apertamente parlato per rassicurare tutti.