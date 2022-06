L’urlo di Lorenzo! Sonego al terzo turno a Wimbledon: Gaston ko in 3 set

SportFair

Lorenzo Sonego come Jannik Sinner! Il torinese sorride a Wimbledon grazie ad una nuova vittoria, ottenuta oggi contro Gaston. Sonego ha disputato oggi il match valido per il secondo turno dello Slam britannico, in corso sui campi in erba dell’All England Club, conquistando il pass per i sedicesimi di finale.

Sonego ha disputato una splendida partita, gestita egregiamente: il torinese, numero 54 al mondo, ha superato il francese in tre set: il match è terminato dopo due ore e 32 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Sonego attende ora di sapere chi tra Berankis e Nadal sarà il suo prossimo avversario.