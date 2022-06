Lukaku è atterrato a Milano: “troppo felice di essere tornato” | VIDEO

SportFair

I tifosi dell’Inter in festa: questa mattina intorno alle 6.30 è arrivato a Milano Linate e si prepara ad una giornata ricca di emozioni, tra visite mediche e presentazioni. “Sono troppo contento di essere qui“, ha affermato al suo arrivo, felice e disponibile nei confronti dei tifosi.

Big Rom dovrebbe aver effettuato le visite questa mattina, all’Humanitas di Rozzano e poi successivamente si sposterà al Coni di Milano per l’idoneità sportiva. Tifosi nerazzurri in delirio: “risveglio migliore non esiste, bentornato Big Rom”, si legge sui social.

🤩 | Big Rom a atterri dans son royaume ! 🛬🇮🇹 pic.twitter.com/fPFLYeKkOG — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 29, 2022